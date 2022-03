Factor X: Laura Barjum inspira con su nueva misión contra el ‘bullying’

La presentadora de Factor X, Laura Barjum, inspiró a los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar 10 fotos suyas sonriendo junto a varios niños de Cartagena para compartir su nueva misión en contra del bullying o acoso escolar.

Mira también → Talentos y productos del Canal RCN resaltan con sus nominaciones en los India Catalina

"Todavía no le tengo nombre a este movimiento que lleva cocinándose en mi corazón hace tanto tiempo. Pero al final, el nombre es lo que menos me importa, lo que quiero es hacer. Con que un solo niño o joven me escuche cada vez que hablo, habré cumplido una misión… no más bullying", escribió Laura Barjum en la publicación que superó los 12 mil me gusta y 110 comentarios en tan solo 10 horas.

La también modelo y reina de belleza aparece en las imágenes compartiendo buenos momentos con varios niños, a quienes no solo les da su importante mensaje en contra del bullying o acoso escolar, sino que también los abraza y ríe con ellos.

No te pierdas los capítulos dobles de Factor X todos los sábados y domingos a las 8 p.m. por el Canal RCN.

Descubre más → Factor X: Acompañada y en público, Laura Barjum se une al reto de Anitta

Te puede interesar → Factor X: revive online los capítulos del 13 de marzo

No dejes de ver → Factor X: DIM de Piso 21 conmueve al expresar que extraña a su familia