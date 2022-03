Factor X: Laura Barjum enseña cómo demostrar confianza en una conversación

La presentadora de Factor X, Laura Barjum, les enseñó a los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram cómo demostrar confianza en una conversación y así poder conectar con la otra persona. Además, mencionó algunos errores comunes que muchos cometen.

Mira también → Factor X: Laura Barjum despierta risas con “la prueba de amor más grande”

"Confianza, por Laura Barjum. Todo el tiempo me preguntas cómo hice para pararme en un escenario frente a miles de personas, representando a un país, sufriendo tantas inseguridades en el pasado ¡e igual llegar tan alto! Así que te voy a compartir cosas que aprendí y me sirvieron mucho", escribió nuestra presentadora en la publicación que superó los 19.400 me gusta en tan solo tres días.

En un corto video, Laura Barjum aconsejó evitar "sonreír todo el tiempo" porque "te ves incómodo y forzado. Tampoco te hagas el 'interesante'. El que está hablando es el otro, no tú. Escucha, deja de mirar para otro lado. Mejor realmente presta atención. Tus gestos van a cambiar naturalmente con la conversación y vas a conectar".

No te pierdas los capítulos de Factor X todos los sábados y domingos a las 9 p.m. por el Canal RCN.

Descubre más → Factor X: Lorduy de Piso 21 enamora escuchando y cantando salsa

Te puede interesar → Factor X: Pablo de Piso 21 enternece con foto de su perro “pianista”

No dejes de ver → Factor X: Pablo y El Profe de Piso 21 divierten con reto de dibujar sin mirar