Factor X: Laura Barjum despierta risas con “la prueba de amor más grande”

La presentadora de Factor X, Laura Barjum, despertó risas entre los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al compartir en video y junto a su novio, el baterista Diego Sáenz, "la prueba de amor más grande".

El video muestra a Laura Barjum dudando si comer el único trozo de pan que queda en el plato, pero quiere cederlo a Diego Sáenz, quien responde que lo estaba guardando para su pareja.

"Un pan... la muestra de amor más grande", escribió con humor nuestra presentadora en la grabación que superó los 22 mil me gusta y 330 comentarios en tan solo un día.

La también modelo y reina de belleza preguntó a sus seguidores "¿cuál es la prueba de amor más grande para ti?" y sus fanáticos aprovecharon la sección de los comentarios tanto para responderle como para elogiarla.

"El último pedacito de cualquier cosa es muestra de amor", "que te dejen el último pedazo de pizza", "la punta de la empanada", "qué tiernos jajaja", "uno no sabe si sentirse bien o mal", "a mí con eso me enamoran", "me derrito de amor" y "las papitas" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de Laura Barjum.

