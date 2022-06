Factor X: Laura Barjum, conmocionada con el “ganado premium” de Shakira

La presentadora de la competencia musical Factor X en el Canal RCN, Laura Barjum, confesó que al igual que los más de 560 mil seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social TikTok siente "conmoción" con lo que calificó como el "ganado premium" de la cantante barranquillera Shakira.

El ganado de Shakira comentado por Laura Barjum, presentadora de Factor X

"Sí, sí, sí, vamos a seguir con este cuento del ganado de Shakira", empezó diciendo la presentadora de Factor X, Laura Barjum, en la publicación que superó las 20 mil visualizaciones y 3.000 me gusta en tan solo 11 horas.

La también actriz y quien fue coronada Señorita Colombia en 2017 agregó: "¿Te acuerdas en ese video que nos enloquecimos porque te dije que Henry Cavill, el Superman, y Chris Evans habían entrado en el selecto grupo de personas seguidas por Shakira justo en la terminada con (Gerard) Piqué?".

"Pues Henry Cavill nos partió el corazón a todos subiendo esta foto", relató Laura Barjum mientras mostraba una imagen del actor británico junto a su pareja. "Y bueno, él tenía derecho a tener su novia, no era que iba a estar esperando a Shakira. Y ella muy bonita, que sean muy felices, este no es el cuento".

Chris Evans se refirió a quienes lo vincularon con Shakira

Luego de la introducción, la virreina de Miss Universo en 2017 comentó que "el cuento es que Chris Evans habló de todos esos locos de Internet que lo habían estado vinculando con Shakira, incluyéndome. La entrevistadora fue como 'oye, tú empezaste a seguir a Shakira, ella ya te seguía e Internet se volvió loco, ¿tú la conoces?'".

"El man fue como 'no la conozco, pero soy un gran fan'. Luego la periodista le preguntó 'oye, ¿participarías en un video con ella moviendo tus caderas?' y él le dijo como 'uy me daría mucha pena porque ella es demasiado buena haciendo eso'. Y luego ella le preguntó... no, es que espérate... así como 'bueno, ¿pero tú saldrías con ella o estás tratando de contactarla?' y él le dijo 'responder eso sería mucho para la cámara'", contó Laura Barjum.

La presentadora de Factor X opinó que "creo que teníamos razón en esta y Chris Evans sí hace parte del ganado de excelente calidad de la Shaki Shaki. Ahora, yo no creo que ella esté interesada, está en su cuento, pasó lo de su papá que está enfermito, tuvo un accidente y se está separando de este otro. Ella está en otro cuento, yo creo que hay que darle tiempo".

"Yo la verdad no sé si esta noticia es vieja, pero yo me acabo de enterar y vine a contártela porque sé que nos causó conmoción ese ganado de Shaki. Así que quedamos con uno", concluyó Laura Barjum.

