Factor X: Laura Barjum divierte con dos cosas que los hombres no pueden hacer

La presentadora de la competencia musical Factor X en el Canal RCN, Laura Barjum, divirtió a los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al demostrar en video y junto a su novio, el músico Diego Sáenz, dos cosas que los hombres no pueden hacer y las mujeres sí.

Laura Barjum demuestra con Diego Sáenz cosas que los hombres no pueden hacer

"Inténtenlo y nos cuenten. Nuestros viernes son así. Para esto pagas Internet", escribieron Los Sajum en la publicación que superó los 34 mil me gusta y 410 comentarios en tan solo cuatro días.

Laura Barjum comienza el video relatando que "me enteré de que estas dos cosas los hombres no las pueden hacer. Vamos a probar con mi macho. Empezamos".

Dos cosas que las mujeres pueden hacer y los hombres no

La primera cosa consiste en sostener un palo de escoba con las manos, agacharse y pasar las piernas adelante sin saltar. Tal como advirtió la presentadora de Factor X, Diego Sáenz tuvo dificultades para cumplir el reto, mientras que ella pudo hacerlo sin problemas.

"Manos así primero, ¿y después una mano y después la otra?", pregunta Diego Sáenz antes de caerse en un intento de hacer la segunda cosa, la cual Laura Barjum hizo sin ningún problema.

Seguidores de Laura Barjum y Diego Sáenz reaccionaron tanto con risas como con elogios

Cientos de seguidores de la también actriz y el músico aprovecharon la sección de los comentarios tanto para reír como para elogiarlos.

"Creo que soy hombre", "Lau lo hace ver tan fácil", "no supero cuando dice 'mi macho' jajaja hermosa", "se dio duro en los codos", "muy bueno. Me encantan ustedes", "me hicieron la noche", "ay los amo", "pues no soy hombre y tampoco pude", "qué totazo. Diego se te abona la voluntad", "justo y necesario intentarlo", "vamos a probar" y "casi se fractura este muchacho" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de la pareja.

