Laura Barjum comparó a Diego Sáenz con el baterista de la banda Blink-182

Laura Barjum y Diego Sáenz conforman una de las relaciones más solidad y estables dentro de la farandula colombiana, una relación que es seguidas por millones de internautas quienes están al tanto de todos los videos, fotos y contenido de humor que la pareja constantemente comparte en redes sociales.

La presentadora de Factor X es bastante activa en redes sociales compartiendo parte de su día a día donde se resaltan sus sesiones de fotos, videos de humor, rutinas de ejercicio y vida amorosa.

Recientemente la actriz acompañó a su novio a un toque de su banda en un bar de la ciudad de Bogotá, en donde el también presentador hizo suspirar y volar en imaginación a su novia.

Laura compartió en su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de un millón de seguidores un divertido video en el que se encontraba disfrutando de música en vivo junto a su pareja, en historias posteriores ya se ve a Diego tocando la batería, hecho que hizo que Laura pusiera a volar su imaginación.

Pues la exreina decidió hacer una jocosa comparación con su novio con uno de los bateristas más famosos del mundo, Travis Barker, baterista de la reconocida banda estadounidense de pop punk, Blink-182, una de las agrupaciones pioneras del género.

Pero esta no fue la única divertida comparación, pues Laura decidió expresar que si él era Tarvis, ella tenía que ser kourtney kardashian, pareja del baterista.

Somos @travisbarker y @kourtneykardash ¡Y NO PENSAMOS DISCUTIRLO CON NADIE! Lau no lo puedo ver tocando porque me EMPELICULO 😂🤣🤦🏻‍♀️ (y menos una canción de @blink182)