Factor X: Laura Barjum agradece a Miley Cyrus con fotos y un video del concierto

La presentadora de Factor X, Laura Barjum, asistió con su amiga Andrea Rubio al concierto de Miley Cyrus en Bogotá y compartió varias imágenes captadas durante el evento con los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram.

"Gracias a Miley Cyrus por devolvernos a nuestra niña interior. Fuimos felices. ¿Cuál fue tu canción favorita del concierto? Nosotras morimos con 7 Things y The Climb", escribió Andrea Rubio en la publicación que hizo junto a Laura Barjum y que superó los 46 mil me gusta en tan solo un día.

En las imágenes aparece nuestra presentadora junto a su amiga disfrutando del concierto de Miley Cyrus, compartiendo un coctel y cantando muy emocionadas.

Decenas de seguidores de Laura Barjum y Andrea Rubio aprovecharon la sección de los comentarios para elogiarlas y también para responder a la pregunta sobre la canción favorita del concierto: "yo muero con Wrecking Ball", "hermosas", "me encanta verlas felices", "luces guapísima", "divinas", "bellas", "Party in the USA" y "Angels Like You y Never Be Me” fueron algunos mensajes.

