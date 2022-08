Mateo Carvajal mostró las técnicas con las que seduce a su novia

El amor que hay entre el deportista Mateo Carvajal y la modelo e influenciadora Stephanie ya es más que evidente, sobre todo porque en varias ocasiones se han dejado ver muy felices y románticos, pero también derrochando amor a su estilo, a su manera.

Eso pasó en los más recientes videos que publicaron en redes sociales donde Mateo Carvajal dejó ver lo felices que estaban con sus merecidas vacaciones en Cancún, que según él las tomaron por un corto tiempo para disfrutar de este hermoso lugar.

Pero también dejó ver una parte de ellos, cuando él decidió invitar a su novia a salir, y ella no dudó en aceptar la invitación. Stephanie se dejó ver muy hermosa y sensual con un ajustado vestido naranja que usó para enamorar mucho más a su novio Mateo Carvajal.

Y aunque el look de la también modelo lo descentró, no solo a él, sino también a los miles de seguidores que tienen ambos. Él decidió compartir cómo son sus técnicas para que su novia cayera en su seducción, por lo que mostró una ronda de tragos que decidieron compartir por medio de juegos tradicionales de niños, como piedra, papel y tijera, y también con preguntas y con conversaciones.

Mateo Carvajal mostró cada uno de los tragos que se fueron tomando, hasta que ella se empezó a poner muy alegre y además el ambiente se prestaba, pero ella no tomaba sola, su novio, Mateo también la acompañaba, pero ella perdió el juego y terminó bailando, mucho más feliz y además sentada en una escalera, algo tomada, pero muy contenta de esa noche divertida que había tenido con su novio.

Y aunque luego se dejaron ver al día siguiente como si nada, y ahí en la piscina del hotel, Stephanie confesó que “si no me acuerdo no pasó”, como respuesta a los tragos que se había tomado la noche anterior donde dejó claro que fue muy feliz y que siempre le gusta compartir con su pareja, pero que estaba perfecta, lista para seguir disfrutando del lugar.

Una pareja diferente

Sin duda son una pareja de admirar para muchos, pues el contenido que publican hace que más de uno hasta se divierta con ellos, pero también quieran tener relaciones así, donde el humor, la alegría y los momentos románticos vayan de la mano.

Y es que tanto Mateo Carvajal como Stephanie han dejado ver que su relación está basada en la alegría y sobre todo en ese humor con doble sentido, donde muchas veces hay quienes lo sienten reales y le comentan subidos de tono, pero ellos de eso mimo también hacen contenido divertido y especial.

