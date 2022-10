¿Primera crisis? las indirectas que internautas asocian entre Lina Tejeiro y Juan Duque

La relación de la actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque se ha convertido de lejos en una de las más sonadas y comentadas en redes sociales en los últimos meses, pues sus constantes muestras de amor, sus detalles, sus tweets y todo su idilio de amor es seguido por millones de personas a diario.

Aunque la pareja está viviendo al parecer un comienzo de relació soñada, en las últimas semanas se han distanciado y su presencia juntos en redes ha disminuido, no obstante, la actriz y el cantante habían compartido con sus seguidores que debían viajar fuera de Colombia cada uno por su lado a cumplir ciertos compromisos.

Sin embargo, algunos mensajes que han compartido a través de Twitter tiene a sus seguidores bastante preocupados, ya que, estos parecen que fueran un indirecta bastante directa.

La supuesta indirecta de Juan Duque a Lina Tejeiro

El cantante, quien es bastante activo en esta red social, siempre expresa a diario diferentes sentimientos y pensamientos, aunque algunos son al parecer parte de su sentir, varios de ellos siempre se asocian a su estado sentimental y su actual relación con Lina Tejeiro, por eso, unos tweets que el artistas colocó recientemente sembró la duda en sus fans.

Eso me pasa por idealizar. — Juan Duque. (@wawawanduque) September 29, 2022

En su momento esa contundente frase dejó a más de uno pensando en que el artista había tenido una decepción sentimental, no obstante, algunos expresaron que era un fragmento de la nueva canción de Juan, sin embargo, los trinos con tono de indirecta no han parado, ya que, recientemente volvió a colocar otra frase bastante particular.

Esa es vieja mai, yo no nací ayer.

La aparante respuesta de Lina Tejeiro a Juan Duque

No obstante, en las últimas horas un tweet por parte de la actriz avivó los rumores de una posible crisis, ya que, la llanera expresó en un sentido mensaje que no era perfecta, pues, como podía ser divertida en otras ocasiones podía no serlo, pues, nunca le ha preocupado agradar a todas las personas.

Lo que ves es lo qué hay, algunas veces soy graciosa otras veces soy un desastre, pero todos los días soy yo.

Sin pretender agradarle a alguien. — LINA TEJEIRO 🦋 (@Lina_Tejeiro) October 1, 2022

Las reacciones de sus seguidores

Estos trinos por parte de la pareja ha hecho que cientos de internautas se indaguen si la pareja está teniendo algún tipo de crisis o simplemente son frases que representan algún tipo de sentimiento en su vida, por eso, varios seguidores han estado debatiendo entre si es o no una indirecta.

Porfavor díganme que no es lo que estoy pensando; acaso crees que eso era amor; si Lina y Juan terminan no vuelvo a creer en el amor; no había dicho que no le gustaba la gente que se victimisaba; tú y Juan son la mejor pareja por favor no peleen; yo creo que es solo mensajes y ya; nadie es perfecto.

