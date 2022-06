Christian Nodal Aprovechó el evento para aclarar lo sucedido con J Balvin y la cancelación del concierto en Medellín.

Christian Nodal, como parte de su gira 'Forajido Tour' se presentó en la ciudad de Montería en el departamento de Córdoba en la Feria Ganadera durante el evento, expresó su opinión sobre la polémica con el artista colombiano J Balvin.

Inició si discurso diciendo:

“Yo estoy feo y todo lo que ustedes quieran, pero soy un ser humano saben, todos somos bellos a nuestra manera y nunca dejen que nadie venga a decirles, que se burlen de ustedes, saben eso no es correcto en ningún lugar del mundo”

Haciendo referencia a la publicación que hizo Balvin sobre la comparación entre ambos; continuó expresando su sentimiento hacia Colombia y sobre la cancelación del concierto en Medellín, expresó que asumió la responsabilidad de lo sucedido:

“Y yo entiendo que hay cosas que uno no puede controlar, pero es importante decirlo, yo quiero hablar con mi Colombia, no sé si saben, pero yo pagué cuando todos los daños, aventaron botellas y dañaron todos los aparatos, yo los pagué, los daños, y hubo gente que gracias a Dios no se murió, pero salió lastimada en Medellín y yo pagué los daños del hospital”

A demás expresó, que no permitió que se aprovecharan de él:

“Y hace poquito me dijeron como Christian si quieres venir a cantar a Medellín tienes que venir a dar cobijas a la gente, yo no les debo nada, yo no le debo nada a nadie, a mi público se lo debo, a mis fans se lo debo”.

Por otra parte, expresó que él es un cantante auténtico, que no necesita de otros medios para demostrar su talento:

“Esa gente no tiene derecho a criticarme, vean yo si canto sin usar nada y respeto la gente que usa programas para verse más bonitos, para sonar mejor de lo que ya suenan y que sus ideales y su música resalten”

Durante este evento, el artista de también se dejó ver muy romántico con quién posiblemente ya haya formalizado una relación sentimental, la rapera argentina Cazzu.