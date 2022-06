Daniela Ospina reveló inéditas fotos del cumpleaños de su hija Salomé

El pasado fin de semana la agenda de la familia Rodríguez Ospina estuvo muy movida, y no era para menos pues la pequeña Salomé, hija de Daniela y James llegó a su cumpleaños número nueve y toda la familia se unión para celebrarlo.

Pero esto no fue todo, porque fueron varias celebraciones en una. Y es que las niñas de la familia Ospina, Salomé y su prima hicieron la Primera Comunión y además festejaron la vida de la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina el mismo día.

Por ello, sus miles de seguidores estuvieron pendientes del contenido que toda la familia publicaba en sus redes sociales para conocer detalles de este gran momento de la pequeña que ha estado en la vista pública desde su nacimiento.

Su padre, James Rodríguez fue el encargado de mostrar en primera mano contenido especial de ese día donde lució además un look muy elegante para estar al lado de su hija, pero también acompañado de su madre, María del Pilar Rubio, y su hermana Juana Valentina, quienes además se dejaron ver muy felices por compartir, no solo con la niña, sino también con sus sobrinos, Samuel e Isaías y el resto de la familia.

Pero no fue hasta hoy, cuando Daniela Ospina decidió publicar fotos inéditas de ese día, y aunque ambas familias compartieron y se vieron plenamente felices, la empresaria solo mostró momentos junto a su hija y ella en la fiesta y en la celebración de la Primera Comunión. Sin embargo, destacó un mensaje donde expresaba que amaba que ella compartiera siempre sus mejores momentos con las personas que la aman.

“Celebrar una y otra vez tu vida, con todas las personas que te amamos, solo necesitamos algo de nuestros niños es que sean buenas personas educados y felices”, expresó la empresaria en su cuenta de Instagram al dejar ver fotografías inéditas junto a su hija en su gran celebración de cumpleaños que fue al estilo de la película Encanto.

¿Y el amor de Daniela?

Daniela Ospina desde hace varios meses tiene una relación estable con el actor venezolano Gabriel Coronel, con quien se ha dejado ver muy feliz. Pero lo que también es cierto es que ninguno de los dos publicó momentos de la primera celebración de cumpleaños de Salomé.

Y, además, más de uno se ha preguntado por qué el actor no estaba en la celebración de cumpleaños y Primera Comunión de la pequeña, pero ante esto, ninguno de los dos ha dado respuestas. Sin embargo, tiempo después de esto, se ha dejado ver que la relación entre ambos está en un gran momento y que no fue por situaciones personales que Gabriel Coronel no hizo parte de la celebración.

