Maleja Restrepo contó inédita anécdota de un viaje a la playa en 2011

Maleja Restrepo se encuentra por estos días disfrutando de unos días de vacaciones junto a Tatán Mejía y sus hijas Guadalupe y Macarena, esta familia decidió elegir como destino la isla de San Andrés, lugar en el que, según publicaciones en redes se han gozado y disfrutado al máximo.

Hace unos días la presentadora y el deportista compartieron a través de redes su alegría por su nueva casa, pues la pareja venía trabajando fuertemente en este proyecto en sus vidas, por eso el exfinalista de MasterChef Celebrity en su momento llegó a expresar que si se ganaba el reality iba a tomar el premio para seguir construyendo su casa.

Por eso, tras la entrega oficial de esta nueva casa, la pareja no dudo en irse a descansar y relajar a un lugar que aparte de ser mágico y fantástico, posee una historia de fondo en la vida de la pareja.

Precisamente la caleña fue la encargada de compartir a través de su cuenta personal de Instagram la noticia sobre lo que para ellos significaba estar en San Andrés.

A través de un carrete de fotografías la presentadora de "Duro contra el mundo" compartió su alegría y emoción por estar disfrutando de nuevo de este lugar, pero esta vez en compañía de sus dos hijas, pues en las instantáneas se observa a Maleja disfrutando y tomando el sol junto a Guadalupe y Macarena.

Sin embargo, aparte de las asombrosas fotografías, la presentadora quiso contarles a sus más de 4,3 millones de seguidores la anécdota en torno a su amor por esa isla, pues este lugar fue el epicentro del matrimonio entre ella y el motociclista profesional en 2011, por eso, la caleña no dudo en expresar su emoción cada vez que visita este lugar paradisiaco.

La fotografía se robó cientos de elogios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en dejar múltiples elogios a la presentadora por su hermosa y unida familia, pues ya se ha convertido en una de las familias favoritas de los internautas. Asimismo, aprovecharon para expresar su encanto por la isla de San Andrés y participar en la dinámica de la presentadora sobre su mayor recuerdo en este lugar de Colombia.

San Andrés es magia, fui en momentos de crisis, me recargue totalmente y regrese a darla toda; an Andrés me recuerda a mi madre, fue con ella con quien fui por primera vez; familia hermosa; los amamos; son la mejor familia del medio; definitivamente uno de los mejores rinconcitos de Colombia; que linda familia meleeee te extrañamos mucho; los mejores momentos de locura; cuando me gradué del colegio; cuando aprendí a valorar mi vida; San andres me recuerda que soy pobre porque no tengo plata para ir.