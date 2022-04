Las fotos de Martina La Peligrosa con cambio de look inesperado

Cada vez que Martina La Peligrosa publica una fotografía en su cuenta de Instagram, más de uno se queda suspirando de amor por ella.

No dejes de ver: Martina ‘La Peligrosa’ confesó si le da miedo o no quedarse soltera

Y no es para menos, pues siempre demuestra su figura, su originalidad y sus looks que hacen que más de uno se deleite de amor por ella.

Y eso mismo pasó en sus más recientes fotografías donde se dejó ver con un look muy diferente, pero muy a su estilo, ya que posó con un traje que dejaba ver su figura, pero al mismo tiempo mostraba una larga cabellera que usó para darle un toque especial en las fotos.

Pero más allá de su estilo y las poses que usó en esta galería de fotos, la cantante dejó con la boca abierta a sus seguidores porque reveló que esas fotos solo se logran, “cuando se baña”.

Mira también: Martina 'La Peligrosa' le hizo broma a sus seguidores en redes

“A veces, solo a veces…la vida me mira de frente y me dice: ¡Mk bañateeeeee! Y entonces, yo me baño”, escribió Martina en las fotografías que compartió en sus redes sociales y de inmediato los comentarios graciosos no se hicieron esperar en la misma línea de chiste que usó la artista.

Y es que no es la primera vez que Martina La Peligrosa hace uso del humor para divertir a sus seguidores, incluso, mucho de su contenido tiene humor, que a su manera o desde el doble sentido siempre sacan sonrisas y más de uno se identifica con ella y los contenidos que publica, más allá de los musicales.

No dejes de leer: La divertida anécdota de Martina ‘La Peligrosa’ con un domiciliario