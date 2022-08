Evaluna recibió críticas por la forma de sus ojos en estas fotos

La belleza de la cantante venezolana Evaluna es para muchos de las más destacadas de la música, sobre todo por la ternura que ella inspira y por lo que trasmite en redes sociales, sobre todo. Pero eso, al parecer ha cambiado.

Y es que la también actriz se ha dejado ver en diferentes poses en sus redes sociales que al parecer no son del todo el agrado de quienes la siguen en su cuenta de Instagram, por lo que han dejado saber que sus caras no son las más lindas ni tiernas, incluso hay quienes le comentan que no entienden por qué hace esas poses que no le quedan tan bien.

Eso pasó en su más reciente publicación en redes sociales donde ella decidió dejarse ver en varias fotografías, además con un mensaje de amor propio, pero también con varias fotos de su cara donde sus ojos se llevaron todas las atenciones, algunas para bien y otras no tanto.

“Me estoy queriendo más que nunca”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram con una galería de fotos de ella, donde además apareció sin su hija Índigo, pero también sin la compañía de su esposo Camilo Echeverry, es decir era un posteo dedicado a ella al cien por ciento.

Ante estas fotos, muchos le dejaron saber que estaba hermosa, “guapísima”; “bella”, “preciosa”, “diosa”, y muchos “te amos”, donde ella recibió todo el amor de sus miles de fans que no dudaron en dejarle saber que la admiran y que aman cada publicación que hace en sus redes.

A favor y en contra

Pero no todos los comentarios fueron así, al contrario, se generó debate porque para muchos, las caras que hace Evaluna no son las mejores. “no es una niña normal”, “la verdad que nooo, muy linda pero esas bob*das que hace para las fotos por dios parecer drog*da”, “ha perdido el brillo de sus ojos, su ternura”, fueron parte de los comentarios que recibió en ese tono, pero también hubo quienes no dudaron en contestar y defender a Evaluna.

“Yo pienso que no tiene nada de malo, para comenzar no saben el contexto de la foto y pues déjenla ser y ya, no entiendo por qué la gente crítica y siempre son las mismas mujeres criticando...”

Lo cierto es que, ante esto, Evaluna no se ha manifestado, pero lo que sí ha dejado ver es que está en un gran momento personal, profesional y hasta maternal, porque en su nueva faceta con su hija Índigo está muy feliz y además disfrutando cada uno de los pasos que da en compañía de su hija, porque ha sido ella la protagonista de su actual gira y sobre todo de esos momentos que comparten en familia.

