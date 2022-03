Las divertidas fotos con las que Manuel Turizo dejó sin aliento a sus fans

El joven cantante de música urbana Manuel Turizo elevó la temperatura en la red social de Instagram, donde compartió con sus 11.8 millones de fanáticos un sugerente carrusel de imágenes donde dejó ver mucho más de él.

El intérprete de ‘Te olvido’, ‘Antes que te vayas’, ‘Hoy vuelvo a beber’, y ‘Amor en coma’ quiso recrear la imagen que estaba plasmada en su playera de un oso tomando una foto de sus partes íntimas. Por tal razón, Manuel escribió en el pie de imagen: “oso grosero”.

Turizo no tuvo problema en bajarse los pantalones, quedarse en ropa interior y simular la pose del oso. Y luego, el cantante “murió” de risa con su ocurrencia. Por su puesto, las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar.

Más de 310 mil personas enviaron likes, emoticones y comentarios al post del artista colombiano. “Oye ya me compré el traje de astronauta, ahora sólo me falta un espacio en tu vida”, fue uno de los amorosos piropos que enviaron a Manuel en la red social.

Como si fuera poco, Manuel compartió en el mismo carrusel un clip mientras cantaba a capela ‘De 100 a 0’, su más reciente estreno musical lanzado hace un mes. Una exitosa canción con la que tiene más que enamorados a sus fans.

“De quien es todo eso?”, “porque no te bajaste los calzancillos”, “loveee”, “deja de enamorarme”, “pero papi”, , “amor de mi vida”, “esa sonrisita”, “hermoso”, “guapo”, “papasito”, “eso no me lo esperaba”, "qué perfecto”, “que son esas tomas”, “te amo”, son otros mensajes que se pueden leer en la caja de comentarios.

