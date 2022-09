No dar propinas, entre las cosas que a Yeferson Cossio le sorprenden de Tokio

El influenciador Yeferson Cossio contó a sus fanáticos dos de las cosas que más le han sorprendido de su viaje a Tokio, Japón sobe su cultura.

A través de su cuenta alterna de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde la habitación de un hotel contando la igualdad de género que allí hay.

Detalló que las mujeres de este país son muy pequeñas y varias de ellas trabajan cargando maletas y para él eso es algo que le incomoda.

“No me acostumbro, no deja de ser incómodo para mí.

Y antes de qué alguna persona con ganas de pelear me salga con alguna idiotez tipo “ay, no menosprecies a las mujeres, obviamente ellas pueden y tienen mucha fuerza“ hago énfasis en lo que yo dije: Obvio sí son capaces, ¡muy capaces!

De hecho, para mí, las mujeres son mucho más capaces que los hombres.

Pero yo, teniendo más fuerza física, no me siento cómodo con que una mujer cargue mis maletas o haga algún sobre esfuerzo físico; no es que esté mal, sólo que YO -Hago énfasis, YO- no me siento bien viendo como una mujer se sobre esfuerza físicamente o con el hecho de que simplemente lleve mis maletas.

Prefiero ser YO quien lleve las maletas de una mujer, así me enseñó mi papá”, dijo.