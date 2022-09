Lady Yuliana denunció maltrato físico y verbal por parte de un colega

La cantante Lady Yuliana denunció a sus miles de fanáticos el presunto maltrato físico y verbal que habría recibido por parte del artista internacional Berto Trebol.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 350 mil seguidores, la artista habló del incómodo momento que vivió en medio de un evento.

Según imágenes que se filtraron, la artista se encontraba en una habitación y el cantante llegó donde ella estaba para que ella saliera del lugar y mientras ella recogía sus cosas le lanzó una patada.

La artista reaccionó y le exigió respeto, pero el hombre no tardó en responderle de manera ofensiva.

Declaraciones de Lady Yuliana

“Estoy muy triste, muy decepcionada, yo todavía me siento en shock (…) haberme visto en una escena tan deprimente, tan inaceptable por manos de una persona que en mi vida había visto. Rechazo rotundamente cualquier acción de violencia contra la mujer de cualquier edad y de cualquier nacionalidad, esto no tiene por qué pasar jamás. Jamás habrá una justificación para que nosotras como mujeres nos vemos en situaciones tan vulnerables”, expresó la cantante.

Asimismo, resaltó el asombro que le generó esta situación, la cual no se esperaba y que le provocó una gran desilusión.

“¿Qué le pasa a la gente? Es que no entiendo en serio. Qué tenía en la cabeza este personaje, qué decepción. Saber que sales de tu casa con toda la ilusión, esperando ese momento de encontrarte con personas que uno admira, con artistas (…) los que me conocen saben que llego siempre con mi mejor actitud, feliz, me encanta encontrarme con mis colegas y se supone… tiene que haber un respeto. Fue un día bastante pesado y muy desconcertante”, agregó.

Tras sus declaraciones, decenas de internautas reaccionaron defendiendo a la cantante de música popular y rechazando todo tipo de violencia contra las mujeres.

“Llévatelos señor", "Totalmente de acuerdo ....no más maltrato", "Hay que denunciar con nombres ese hombre no merecen que lo apoyen", "Gasss de tipo", "OMG", "que tal", "Muy guache", "Cada día se ven cosas peores que triste", "hombres sin nada de principios ojalá lo demanden”, “que horrible encontrarse con esos especímenes por ahí, eso no se puede permitir en ningún lado”, “Mucho poco hombre , ha de ser cualquier levantado por ahí”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de internet.

