Segundo acusado de secuestrar a perros de Lady Gaga es condenado.

Un segundo hombre acusado de robar dos bulldogs franceses de la artista Lady Gaga, en un episodio durante el cual el paseador de perros fue herido con arma de fuego, fue condenado este jueves en Estados Unidos después de admitir su participación en el hecho.

Lafayette Shon Whaley, de 28 años, fue sentenciado a seis años de prisión por robo en segundo grado de dos de los tres bulldogs franceses de la cantante, en 2021.

Whaley era parte de una pandilla que le disparó al paseador de perros Ryan Fischer mientras ejercitaba a las tres mascotas premiadas en Hollywood en febrero del pasado año. El hombre, quien en aquella ocasión recibió varios disparos en el pecho, reveló por medio de su cuenta de Instagram un mes después que había sufrido un colapso pulmonar a raíz de esto.

"No sólo me robaste los perros esa noche, me robaste mi medio de subsistencia", le dijo Fischer a White en la corte, de acuerdo con la publicación Rolling Stone. "Casi morí aquella noche", dijo entre lágrimas. "Pero el trauma mental y emocional que causaste esa noche fue mucho peor", citó la revista.