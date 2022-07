Jesica Cediel se fue a una tienda de barrio a comer empanadas

La presentadora Jessica Cediel dejó más enamorados a sus miles de seguidores, luego de que en sus historias de Instagram revelara detalles de su infancia y el lugar a donde había decidido ir con su familia.

Lee también: Jessica Cediel celebró muy feliz que ya puede bailar de nuevo

Y es que la también modelo hizo saber en sus redes sociales que ella había crecido a las afueras de la ciudad de Bogotá, en una vereda popular, y que siempre todo lo compraban en las tiendas de barrio, comida, bebidas, y hasta cosas de diversión, por eso que para ella estos lugares son muy importantes y cada vez que puede los visita.

Y eso estaba haciendo junto a su mamá y otros familiares. La modelo se dejó ver a las afuera de una tienda popular de barrio donde no dudó en parquear su carro y dejar ver el lugar en el que estaba y contar la razón por la que había llegado ahí.

No dejes de leer: “Todo esto es tuyo”, el mensaje que dejó intrigados a fans de Jessica Cediel

Pero como si esto fuera poco, Jessica Cediel mostró que lo que más le gustaba de las tiendas de barrio es comer empanadas y galletas, por lo que no dudó en pedir, no una, sino dos empandas y además una galleta porque no supo por cuál decidirse. Además, se deja ver comiendo las delicias colombianas y hace saber que este es uno de los mejores planes que hace.

El proceso de Jessica Cediel

Aunque muchos la han visto muy feliz y además estando tranquila pese a los procesos que le ha tocado pasar, pues en más de una ocasión ha tenido que ser intervenida por la presencia de biopolímeros en su cuerpo, ella siempre ha mostrado su mejor actitud y cara.

Es por eso que, en redes sociales, cuando aparece Jessica Cediel con bailes, fotos y demás contenido los mensajes de apoyo y de admiración no se hacen esperar porque ella se ha convertido en un ejemplo sobre todo para las mujeres que han pasado por esta situación, pero también por esas que han pensado en inyectarse o ponerse algo parecido y que han frenado esa idea por su ejemplo y testimonio.

Los mensajes siempre no se hacen esperar, porque ella ha superado muchas adversidades, pero al mismo tiempo se ha dejado ver enfocada en su trabajo, en sus proyectos y además en su familia porque para ella eso es lo principal. Además de que se ha dejado ver muy feliz, bailando y siendo plenamente feliz, pero también mostrando la realidad de su proceso de recuperación en este nuevo proceso que ha tenido que volver al quirófano por estas circunstancias.

Te puede interesar: La reacción de Jessica Cediel a foto de ex Maluma en atractivo bikini