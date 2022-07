Hermano de Chris Rock dio la verdadera razón de la cachetada de Will Smith

Los premios Oscars del año 2022 siempre serán recordados por el polémico hecho que vivieron Chris Rock, Will Smith y su esposa, Jada; todo esto después de que el protagonista de ‘Hombres de negro’ le lanzara un golpe al comediante tras un chiste sobre su pareja. Sobre esto, Tony, hermano de Chris, lanzó su versión.

En el podcast ‘Top Billin’, uno de los más escuchados en los Estados Unidos, Tony Rock, el más reciente invitado, aseguró que tiene una teoría sobre el verdadero motivo del golpe que recibió su hermano, y es que para él esto no tuvo nada que ver con el famoso comentarios en el momento de la premiación, sino que pasó por algo que tiene que ver con el pasado de su hermano y la esposa de Will.

A él le causó risa primero; así que eso no es vergüenza. Se reía. En el momento en que enfocaron a mi hermano y volvieron a Will, ya estaba caminando. Así que tal vez fue por la reacción de Jada

En principio se habló mucho de que esto tuvo que ver con una posible relación entre Rock y Jada, pero esta vez Tony nombró a un tercero, y este es el famoso rapero 2Pac, quien fue asesinado en el año 1996, y con quien la esposa de Smith habría tenido una relación, misma que les ha causado muchos problemas entre ellos, según contó el mismo hermano de Chris.

Y es que parece indicar que la rabia de Smith se desencadenó, no por los comentarios a su esposa, sino por una frase utilizada por Rock en su monólogo, una que evoca al problema con 2Pac, y esta sería la verdadera razón del mal genio, quien ese día ganó el premio a Mejor Actor.

Creo que la bofetada fue la acumulación de él siendo abofeteado en otros niveles. Él mismo lo dijo, siempre odió el apodo de 'Suave'. Es suave. Jada no dejará que 2Pac muera, siempre hay algo sobre 2Pac y su hija que lo mencionan. Y no me estoy refiriendo a cosas familiares que la gente no sabe... esto es algo que todo el mundo sabe