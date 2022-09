La tierna reacción de Salvador, hijo de Melina y Mateo, al probar zumo de limón

El creador de contenido digital Mateo Carvajal es considerado uno de los papás más cool al ser uno de los influenciadores que suele enseñar cada una de las actividades que realiza con su hijo Salvador, fruto de su relación con la presentadora Melina Ramírez, pues recordemos que, aunque el pequeño vive con su madre, la pareja de famosos mantiene una custodia compartida.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de cuatro millones y medio de seguidores, el influenciador enseñó un corto audiovisual del pequeño en donde le ofrece zumo de limón en un plato hondo sin esperar que este lo recibiría sin ningún problema.

Aunque el pequeño al parecer desconoce el fuerte sabor que tiene el zumo de limón se muestra bastante cómodo al momento de dar un gran sorbo, de hecho, una vez el liquido entra en su boca, Salvador comienza a saborearlo hasta sentir el ácido.

La tierna reacción del pequeño tras beber un poco de este jugo fue bastante graciosa ya que tras varios segundos de haberlo probado miró a su padre a los ojos para luego hacer un gesto de desagrado y salir corriendo del lugar.

“Cógelo tú. No, no, así no. Así…”, se escucha decir a Mateo mientras sostiene el plato en el que exprimió los limones para darle el zumo al pequeño Salvador.