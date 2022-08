La Segura divierte con video sobre las mujeres frías y secas

En su cuenta de Instagram con más de 8 millones y medio de seguidores, la creadora de contenido caleña Natalia Segura, más conocida como La Segura, hizo una divertida publicación en la que exagera las situaciones que se presentan cuando se tiene una amiga fría y seca, o sea poco cariñosa.

Junto con el también influencer ‘Marko’, La Segura, quien recientemente enterneció las redes con un video de su hermano, actuó como esas personas a las que no les gusta la ‘melosería’ y prefieren no tener que decir palabras de cariño ni dar abrazos o besos.

“Hoy te presento un capítulo desde el corazón de tu amiga. Esa amiga fría y seca, esa amiga sin sentimientos. Aquí no hay nada, aquí hace fría. Véanla, ella es así” explicó Marko para presentar el video en el que actúa con La Segura.

“Ay no, ay ya viene esta con la melosería, tan cansona, amor. Ay no, oye marica la gente melosa debería de extinguirse. ¿Cuándo van a entender que yo soy la covid? Yo la voy es con el distanciamiento social, la distancia. Esa maricada que da como carrancho, como una abrazadera, como una meloseadera. Tengo diabetes, mátenla. Yo la amo, pero me tiene mamada” son algunas de las frases que dice Natalia cuando una amiga es muy cariñosa.