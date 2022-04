“Se me fueron las ganas de vivir”, la Segura tuvo que medicarse por depresión

La influenciadora ‘la Segura’ se sinceró con sus millones de fanáticos sobre el momento que más mal se ha sentido durante sus siete meses de delicado estado de salud.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí la interrogaron sobre cómo se sentía emocionalmente.

Según destacó por ahora se siente mucho mejor, pero contó que cuando tuvo que ser hospitalizada por intoxicación a causa de un medicamento sintió que ya no podía luchar más.

“Papito Dios siempre está ahí. Cuando realmente a no se le acaban las fuerzas empiezan las de él. En el proceso en el que me hospitalizaron por intoxicaron del medicamento en ese momento se vino el mundo abajo, yo toqué tanto fondo que me levaron una psiquiatra de la clínica porque estaba muy mal” , confesó.

Mencionó que tuvo que medicarse, para poder sobrepasar dicho momento tan complejo.

“A mí se me fueron las ganas completas de vivir, yo estaba mal, mal es mal. En estos siete meses yo he vivido cosas que ustedes ni saben, problemas que he tenido que solucionar, ósea, una cantidad de cosas. Yo sentía que no podía con la vida sola, miles de cosas me estaban pasando al mismo tiempo, yo no entendía y ellos son profesionales en el tema y decidieron medicarme para la depresión.

Nunca había tomado uno, no es que yo sufra de una depresión de base porque gracias a Dios no, pero toda esta cantidad de cosas que me han estado pasando, de tener ese dolor crónico, no tener respuestas, la ansiedad, la incertidumbre, todo, pues estoy en un momento bien difícil donde realmente uno tiene que reconocer que necesita ayuda y para mí papá Dios creó a los médicos y especialistas en el tema”, explicó.