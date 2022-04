“Hace que no pueda caminar bien”, la Segura tras la su salida de la clínica

La influenciadora ‘la Segura’ que ya se encuentra nuevamente en su casa tras varios días de hospitalización por intoxicación de un medicamento, se sinceró con sus seguidores sobre su difícil proceso.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram compartió un video en el que mostró la dificultad que tiene para caminar, asegurando que debido a lo que le ocurrió su sistema nervioso central se alteró, provocando que sus piernas se pongan “tiesas”.

“No puedo creer cómo me está pasando lo que más le tenía miedo en la vida (perder mis pies, la movilidad, cualquier cosa que los pudiera afectar) el dolor que he sentido estos seis meses solo lo podría entender yo, pero de todas las posibilidades en el mundo sumándole a esto me intoxiqué con un medicamento, el cual hace que mis piernas se pongan completamente espásticas (tiesas) TODO EL TIEMPO, es algo con lo que he tenido que vivir durante estos 9 años de mi vida y solo me pasaba por momentos, pero con esto se me descontroló todo el sistema nervioso central y hace que no pueda caminar bien todo el tiempo”, confesó.