La aparatosa caída que sufrió La Segura televisión internacional

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida como 'La Segura" aprovechó sus historias de Instagram para relatar el cómico y doloroso incidente que vivió y que para colmos, quedó registrado en televisión internacional. Se trata de una aparatosa caída en pleno andén, donde no solo pasó pena sino que pudo haber afectado la progresiva recuperación que ha tenido en las últimas semanas.

Ustedes me ven aquí muy normal caminando, pero me acabo de meter una caída la tremenda en televisión internacional...resulta que yo venía en el carro directito al aeropuerto y yo ya venía con un dolorcito en el dolor de siempre, pero yo honestamente, como yo viví un dolor tan asqueroso, cuando a mi me duele, yo me hago la boba, me tomo unas pasticas y no lo digo, me quedo callada, no me gusta quejarme sino siento que tengo un dolor un hijuemadre

Tras aclarar esto, continuó relatando que sufrió una impresionante caída en un andén, donde ni siquiera sintió vergüenza sino un susto por el dolor tan tremendo que sintió al instante, sobre todo en la zona lumbal que tanto le ha afectado su salud y movilidad en los últimos meses. Por si fuera poco, esto pasó justo cuando estaba siendo entrevistada por un medio de comunicación de Perú.

"La mujer en la que yo me voy aconvertir después de esto que me está pasando, tampoco era que yo esperara caerme con un medio de comunicación de Perú grabándome, porque es que me estaban haciendo preguntas y yo estaba como medio nerviocita, porque aunque yo no sufro de pena, si me puse nerviosa porque honestamente yo no me esperaba que estuvieran ahí como grabándome y haciéndome preguntas como tan encima".

La Segura aclaró su estado de salud

Posterior a ello, contó que el dolor tan impresionante que comenzó a sentir después de ello, la obligaron a tomar cuanto medicamento podía y que aunque trataba de disumular y mostrarse bien, lo seguía sintiendo incluso al momento de grabar. Sin embargo confía en que solo sea pasajero.

También quiso darle un parte de tranquilidad a su mamá y abuela, porque sabía que cuando vieran sus historias podrían angustiarse "estoy bien, en ese momento me dolió horrible pero bueno, no siento que esto se me vaya a quedar". Culminó recordando que este, como los demás incidentes que ha compartido con sus seguidores, son cosas que solo le pasan a ella.

