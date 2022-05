La Segura se sinceró sobre cómo afrontar una tusa

La influenciadora ‘la Segura’ respondió a sus millones de seguidores cómo superar una tusa, desatacando cómo ve dicha situación tras los siete meses que vivió delicada de salud.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto, a lo que ella ofreció un contundente mensaje.

“Hoy en día yo siento a mí una tusa me daría tan diferente, obviamente soy ser humano, si en algún momento me llego a entusar, me dará tristecita, el desapego porque uno se acostumbra a la persona con la que quizás está saliendo, pero, aunque soy mujer y siento que a nosotras nos da como una mi*** la tusa, siento que es lo más estúpido del mundo.

De verdad uno debería pensar siempre que las personas no son eternas, que llegan a tu vida, pero también se van en algún momento”, señaló.