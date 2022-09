La Segura reveló cuál es la relación de la que se arrepiente

La Segura se sinceró con sus fieles seguidores y en medio de una dinámica de preguntas confesó cuantos novios ha tenido en su vida y reveló cómo fueron esas relaciones y respondió cómo se siente con su relación actual con Ignacio Baladán.

Uno de los internautas le preguntó a la influenciadora como se siente ella en su relación actual y antes de responder ella le confesó que en realidad ella no ha tenido casi novios, afirmando que hasta el momento solo ha tenido cuatro novios y luego reveló que su primer gran amor fue cuando ella tenía aproximadamente a los 14 años y que luego, siendo un poco más grande tuvo su otro gran amor, con el que vivió aproximadamente tres años., asegurando que en ese momento fue muy importante para ella.

Más adelante la generadora de contenido hablo de su tercer novio, de la cual se mostró arrepentida, afirmando que ella tenía que vivir esa experiencia pero que cree que hubiese sido mejor haber sido amigo de esa persona.

“La tercera, que no sé si alguna vez les ha pasado, es que, te arrepientes de una relación es que a mí me pasa eso con la tercera, como que yo siento que todo bien, como que tenía que vivir esa experiencia, pero luego digo, mejor hubiéramos sido amigos, gordo”, respondió.

Por último, La Segura habló de su actual relación con el influenciador Ignacio Baladán revelando que se siente muy feliz, pero más que eso, se siente sana y tranquila, que actualmente está viviendo su relación y está tranquila y enamorada.

“Y mi actual relación que si me preguntan ¿cómo me siento?, me siento muy feliz, pero más que felicidad, siento que es más paz y tranquilidad, o sea es una relación muy sana, a pesar de incluso ser a distancia, así que nada, yo simplemente estoy viviendo mi relación, muy feliz, muy tranquila, muy enamorada, muy en paz, sin expectativas, ni pretensiones de nada, pero esperando todo lo mejor, obviamente”, respondió