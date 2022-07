La Segura reveló divertido video sobre si llegara a quedar embarazada

La influenciadora ‘la Segura’ reveló un divertido video donde simuló una curiosa situación si llegara a quedar en embarazo.

“Si mi mejor amiga y yo quedáramos embarazadas”, así tituló la publicación, que compartió a través de su cuenta de Instagram, donde suma más de ocho millones y medio de seguidores.

En la grabación se dejó ver en un establecimiento tomando algo y de paso aprovechó para hacer una gran actuación sobre un popular audio en redes sociales de la reacción de una mujer al enterarse que está esperando un bebé.

“-Jajajajaja dizque preñada, dizque estoy en embarazo, no niña este no es mío mire bien ahí, Martha Mónica me llamo yo

-Este papel es clarísimo dice que va a tener un hijo

-¿Cómo que voy a tener un hijo? ay estoy embarazada, ay parce, ¿yo voy a ser mamá?, ¿yo tengo un retoñito acá adentro?, ¿cómo así? y ¿quién es la papá de la criatura?, ¿aquí no dice quién puede ser el papá?”, es la conversación que simula tener, provocando risas en sus admiradores.