La Segura respondió a crítica sobre su “repentina” recuperación de salud

La influenciadora ‘la Segura’ respondió a un ofensivo comentario que le envió una seguidora.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí le dejaron una crítica por su “repentina” recuperación.

Recordemos que la caleña estuvo siete meses viviendo un difícil proceso tras un dolor crónico en su columna y pies, por le que se operó en varias ocasiones y tuvo que retirarse temporalmente de las redes sociales.

Hace pocas semanas volvió a crear contenido para sus seguidores y a retomar poco a poco su vida social.

De inmediato, la influenciadora le contestó, dedicándole un contundente mensaje al respecto.

“¿Quería que me quedara llorando pa' toda la vida, cierto que usted quería eso?, para la desgracia tuya y de muchos, gracias a Dios me paró de esa cama, entonces claro, estoy más reluciente, más feliz que nunca, más de todo.

Claro, por lógica, si hace algunos meses me viste llorando era porque estaba muy mal, muy enferma, postrada en una cama por un dolor crónico, pero si hablamos del ahora, en este momento de la vida estoy muy bien, gracias.

Tampoco puedo prometerte que nunca jamás voy a llorar porque imagínate que yo soy ser humano, entonces no sé cómo vaya a estar el día de la mañana por equis o ye cosa, que Dios quiera me guarde otra vez de la enfermedad, pero como soy ser humano y fluyo con el que está sucediendo en el momento, puede que más adelante me veas llorar otra vez”, señaló.