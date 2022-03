La Segura preocupó a sus seguidores con desolador mensaje

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como La Segura, viene siendo tendencia desde hace varios meses, tras la recaída médica que tuvo como parte de las secuelas que aún padece a raíz del fatal incidente que tuvo en 2013 y que por poco acaba con su vida.

A estas complicaciones de columna, se sumó su problema de biopolímeros, mismos, que en la jornada de este miércoles 30 de marzo, la hicieron recaer al hospital y mostrarse bastante desconcertada.

"Empecé a sentir súper raro el cuerpo, las piernas pesadas, tiezas nivel Dios, no podía ir al baño sin ayuda, no podía practicamente ni caminar, me dio espasticidad en la véjiga...yo le decía a la doctora que los veía dobles, sentía que no estaba en la realidad", relató en comienzo.