La Segura opina sobre la polémica de dividir gastos con la pareja

La Segura estuvo muy activa en sus redes sociales donde en las últimas horas, a través de una dinámica de preguntas, respondiendo varias de las preguntas de sus fans, relacionadas a su noviazgo con Ignacio Baladán, a su vida y a su opinión acerca de controversiales temas, uno de ellos es sobre pagar “miti miti”, es decir, dividir las cuentas por mitades con la pareja o el hombre con el que está saliendo.

Y es que la influenciadora habló acerca de este tema que ha generado polémica en las redes sede hace varias semanas, pues algunos consideran que las cuentas se deben dividir, mientras otros creen que el hombre es quien debe pagarlas.

La opinión de La Segura sobre el “miti miti”

Al respecto, La Segura afirmó que este es un tema en el que las personas no respetan las opiniones de las que les gusta la dinámica del “miti miti” y las que no y afirmó que cada pareja tiene acuerdos diferentes sobre ese tema, aunque personalmente afirmó que ella siempre ha sido muy independiente y que no le gustaría que un hombre “la mantenga”.

“En lo personal, yo por ejemplo toda la vida, desde muy chiquitica he pensado, que a mí no me gustaría que ningún hombre venga y me mantenga, para que después me esté humillando, no gracias, yo soy la mujer más cameladora, más independiente, más de todo”, dijo La Segura.

La influenciadora pide que se respeten las opiniones

Además, aseguró que no siempre se deben dividir las cuentas, dependiendo de los acuerdos de la pareja y si alguna está ahorrando o si pasa algo que impida que él pueda pagar o si quiere invitarlo, pues ella lo hace, aclarando que hay ciertas cosas en las que él sí debería pagar.

“A la que le gusta que le den de todo, hasta que la mantengan, perfecto, eso es del gusto de cada persona, de la dinámica de la relación de cada persona y alas que les gusta o que les gusta que la novia pague la mitad hasta de la comida, también gorda, en este mundo estamos y hay de todo”, agregó La Segura.

