La Segura mostró la “montaña” que le sale tras sus dolores

La influenciadora ‘la Segura’ mostró a sus millones de fanáticos las partes de su cuerpo que más le duelen tras sus inconvenientes de salud por las que recientemente se sometió a cirugías de extracción de biopolímeros que tenía inyectados en sus glúteos hace algunos años.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram mostró una fotografía donde fotografió su figura y cómo luce las zonas donde más dolor presenta.

“Esa montaña que se me hace ahí es inflamación y duele horrible (es el mismo lugar donde me dolía antes de operarme)” , destacó en un lado de cuerpo.

En otra parte, señaló que: “Por aquí en la zona lumbar también hay dolor (de ahí me sacaron mucho biopolímero también)”.

Tras su revelación pidió que si algún cirujano experto ve su caso le cuenten por mensaje directo si han tenido casos donde las pacientes con dolores crónicos han quedado con dolores por mucho tiempo después de la cirugía, si es temporal o para toda la vida.

Aclaró que su cirujano es muy bueno, pero debido a la ansiedad que tiene por mejorarse pronto, le gustaría conocer otras opiniones de profesionales.

“Mi cirujano obviamente es un muy teso y ´le me dice que es de mucha paciencia y tiempo, pero que el piensa que con los meses se irán desapareciendo los dolores y que obviamente yo siento más dolor que una persona normal por mi trauma raquimedular. Solo quiero saber más puntos de vista, aunque no parezca la ansiedad me está matando”, dijo.