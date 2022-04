La Segura habla sobre posible brujería tras su delicado estado de salud

La influenciadora ‘la Segura’, que ha estado delicada de salud por varios meses luego de un dolor crónico en su columna y sus piernas, habló sobre la posibilidad de que le estén haciendo brujería.

La joven ha mantenido informados a sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram cómo ha vivido este difícil proceso.

Si bien, la joven se ha sometido a varias intervenciones y ha estado en terapias, tratamientos y tomando algunos medicamentos, ninguno de los especialistas a los que ha visitado le han logrado revelar qué es lo que realmente le provoca el dolor, teniendo diferentes diagnósticos.

Por ello, muchos de sus admiradores y allegados le han expresado la posibilidad de que podría tratarse de que alguien le esté haciendo algún tipo de brujería y según señaló no acudirá a nada relacionado para averiguarlo, pues destacó que confía ciegamente en Dios para que pronto pueda recuperarse.

“Me han dicho muchos de ustedes y personas que conozco ‘Segura de verdad evalúa si es que te están enterrando, te tienen por allá chuzada, te están haciendo cualquier brujería’ y yo les voy a decir una cosa, conozco personas con el corazón para hacer ese tipo de cosas y que incluso han estado muy cerca de mí, pero yo reprendo todo eso el nombre poderoso de Jesús, yo no voy a ir donde otro chamán o santeros, respeto las religión de cada persona, pero en lo personal al único que le pido y le ruego por mi sanación completa es a papá Dios.

Detalló que ha pasado meses muy complejos, pero mientras tenga vida seguirá luchando por estar bien.

“Me he sentido cansada, agotada, jarta de este proceso, pero el único día que no hay esperanza es el día que usted esté en el cielo, que usted ya no esté en esta Tierra y mientras esté yo voy a luchar por estar bien y completamente sana”, agregó.