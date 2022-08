La Segura no disimuló su emoción por la llegada de su novio

El nombre de la creadora de contenido Natalia Segura mejor conocida como 'La Segura' en las plataformas digitales, sigue dando bastante de qué hablar, sobre todo, desde que se oficializó su relación con el el deportista paraguayo Ignacio Baladán, con quien parece estar viviendo su mejor momento en la relación.

Recordemos que desde hace varias meses se hicieron latentes los rumores de un nuevo amor en la vida de la caleña, sin embargo, se desconocía la identidad del afortunado. Vale aclarar que tras sus sonadas y lujosas vacaciones por Europa, la mujer viajó a Perú para reencontrarse con su enamorado y fue desde entonces que no tuvo reparo en hacer pública su historia de amor.

Ahora, aunque mantienen una relación a distancia, ambos se preocupan por estar al pendiente del otro con detalles, llamadas, conversaciones y desde luego visitas para verse. Esta vez, el turno fue para Ignacio, quien está próximo a visitarla, noticia que la tiene bastante emocionada.

Culminó la interacción sobre su novio, añadiendo que aunque estos no han sido días fáciles para ella, sabe que la presencia de su novio la va a recargar con todo el amor que tiene para darle. Por ello, se mostró en proceso de arreglarse para esperarlo tan bella como pueda.

La muejr también aprovechó su interacción en redes para sincerarse un poco con sus seguidores, sobre por qué ha estado tan ausente de sus plataformas digitales y por qué cuando aparece, solo pone algunos compromisos laborales o videos muy superficiales, que desconecta a sus fanáticos de su día a día.

En realidad yo sé lo que me han estado escribiendo varios medios y segureños y segureñas, porque los he estado leyendo, que he estado muy perdida, estos últimos 10 o 15 días, osea como que he estado activa y como que al mismo tiempo como que he estado perdida, como entre si y no, como que aveces hago historias y como que a veces no.