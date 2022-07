“Ha nacido un influencer”, la Segura derritió de ternura con video de su hermano

La influenciadora ‘la Segura’ derritió de ternura a miles de sus fanáticos tras revelar un amoroso video de su hermano menor.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la caleña compartió una grabación en la que mostró al pequeño grabándose como si fuera todo un creador de contenido.

En el video se dejó ver contando la broma que le hizo su abuela y detallando lo que haría el resto del día.

“Amores vea, mi madre como me prestó su celular y es muy linda, como una reina. No voy a hablar lo que me enseñó mi abuela porque eso es mala educación y les cuento que mi abuela me hizo una broma horrible. Me hizo bajar y subir. Cuando me hizo una broam es que mi maleta no estaba, entonces yo la busqué y no la encontré y me abuela me dijo que estaba en el lavadero y mentira, y yo me enojé mucho con mi abuela y me fui para rriba a mi cuarto y eso no se hace nunca. Estaba jugando, pero ya no puedo jugar uno porque mi mamá dice que ya se cansó, entonces voy a ver tablet, que tiene mucha carga, dormiré con mi madre, después abrazar una almohada”, dice el niño.