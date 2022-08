La Segura les contó a sus seguidores el difícil momento por el que está pasando

La segura ha compartido con sus seguidores el buen momento que está pasando con su amor, el chef peruano Ignacio Baladan. Sin embargo, sus seguidores han notado su ausencia en redes, por esto cuando nuevamente publicó historias, la influenciadora realizó una dinámica de preguntas en la que le preguntaron por qué estaba tan ausente a lo que respondió:

Yo sé que he estado medio perdida esta semana en realidad no he estado pasando por unos días muy fáciles, estoy pasando una situación que a penas la pase literalmente se las pienso contar. Pero me la estoy guardando para mi porque es que a veces las energías de las personas no son tan buenas, hay gente que te quiere ver bien hay otra gente que no ve la hora si no de ver tu caída, así que cuando yo pase esta situación, este pequeño percance de la vida, de la guerrera de mil batallas, se las cuento y ya se las cuento como super hiper mega bien, pero si la verdad me ha afectado un poquito emocionalmente, de hecho ustedes esta semana vieron que mi novio me mandó rosas y todo eso porque él me estaba sintiendo ni me he sentido para nada bien… y aclaro, no tiene para nada que ver con mi vida amorosa que es lo que primero piensan. Yo en unos días les cuento.