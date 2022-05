La Segura reveló cómo se siente después de la prueba tan dura que vivió

La influenciadora ‘la Segura’ despejó algunas inquietudes a sus millones de fanáticos sobre qué aprendió tras su recuperación tras su dolor crónico en la columna y en sus pies, que la llevó a la cama siete meses.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada al respecto.

“Valoro más la vida, valoro más a mi familia, a mis amigos, a los que se quedaron conmigo en lo bueno y también lo malo. Agradezco más a Dios todos los santos días por lo simple que tengo o por lo mucho que pueda tener. Siento que cuando uno sale de pruebas tan difíciles, que tú nunca pensabas que ibas a salir de ahí, uno dice juepucha no desearía que no hubiera pasado, al contrario, agradezco a Dios por todo lo horrible que viví los meses pasados”, expresó.

También la cuestionaron sobre los cambios que ha tenido y detalló que son bastantes.

“Miles, pero siento que toda mi vida en general cambió para mejor, es impresionante, les juro que yo me quedo aterrada de todas las bendiciones tan impresionantes que Dios me ha regalado” , dijo.

Asimismo, y como bien se conoce, en medio del difícil proceso que vivió rompió relaciones con quien era su mejor amiga y mánager, por lo que no dudaron en cuestionarla sobre cómo se dio cuenta de las personas que en realidad la rodeaban.

“En los momentos buenos todo el mundo te ama, eres lo mejor, etc, pero en los momentos malos es donde realmente te das cuenta de quien no, quien sí y quien nunca, en mi caso yo perdí personas en todo esto o no digamos que perdí, al contrario, gané, gané porque realmente me di cuenta de quién es quién, pero decido quedarme con lo mejor de esas personas” , mencionó.

Destacó que prefiere dejar los rencores y resentimientos a un lado, pues la que se afecta es ella.

“Las personas que me conocen, que han compartido conmigo saben que soy la persona menos rencorosa del mundo, soy ser humano, he tenido rabia con muchas personas, soy ser humano, pero intento no contaminar de esa energía, de esas cargas del rencor y todo eso, porque eso me hace daño a mí y no a las otras personas, prefiero soltar, perdonar si en algún momento siento que me hicieron daño y ya, todo bien, de lejitos, pero bien”, agregó.