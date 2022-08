La Segura confiesa si ya conoce a la familia de Ignacio Baladán

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones y medio de seguidores, la creadora de contenido colombiana conocida como La Segura resolvió varios interrogantes que los internautas tenían no sólo sobre su relación, sino sobre su vida en general.

La influencer caleña, quien recientemente le dio un regaño a su novio en pleno video en redes, recibió una pregunta bastante extraña acerca de las noticias suyas que están saliendo en Perú (lugar de residencia de Ignacio Baladán): “Seguuuu tú eres mamá? Eso lo dijeron en la TV acá en Perú” fue la pregunta del internauta, a lo que Natalia contestó:

“No, yo no he parido. ¿En qué momento? Es mi hermanito bebé, o sea yo no sé, he visto tantas noticias tan locas de Perú que yo no sé cómo manejan los medios allá y todo eso y les agradezco por cada notica que me han hecho con mucho cariño o lo que sea que sea que hayan dicho, pero no” recalcó la colombiana.