“Cómo repongo esa platica”, La Segura arrepentida por lujosas compras en Miami

La famosa creadora de contenidos conocida como La Segura sigue en Estados Unidos, donde se encontró con el cantante de música urbana Feid, quien la invitó junto a su novio, Ignacio Baladán, a tomar sancocho en su casa.

La mujer además ha confesado en sus redes que se encuentra en ese país norteamericano por temas laborales, pero también ha aprovechado para comprar algunas cosas que no puede conseguir en Colombia.

La millonaria compra de la que se arrepiente La Segura

Sin embargo, La Segura perdió el control en las tiendas y salió con varias bolsas de Louis Vuitton, Victoria Secret, Pink, entre otras exclusivas marcas. “Que Dios me perdone, señor perdóname por lo que acabo de hacer, ir a Europa o venir a Miami es un veneno”, fueron las primeras palabras de la influenciadora caleña al terminar sus compras.

La Segura dijo, sorprendida por todo lo que había adquirido, que se compró “esta vida y la otra” y luego manifestó su arrepentimiento por la cantidad de dinero que gastó en esas tiendas, aunque no nombró la cifra que pagó.

“Estoy completamente arrepentida, pero una ya no iba a pasar penas. Uno piensa que aquí cuando a uno le dicen tantos dólares es igual que en pesos. Mami, mentiras… cuando me dieron el estartazo, yo hice no más ojitos chiquitos…”, expresó la joven mujer.

La Segura fingió llorar, se río, miraba al techo y agregó: “me estoy muriendo, esto es una puñalada a mi bolsillo, se los juro”.

Tras sus declaraciones, la creadora digital posteó tres divertidas fotografías con frases que llamaron la atención de sus seguidores. En la primero escribió “ahora cómo repongo esa platica”, en la segunda “…y me compré todo menos ropa pa’ sobrevivir hasta el lunes” y en la tercera “será que me creo un Only o qué…”

Luego, La Segura con cara de arrepentimiento mostró la cantidad de bolsas con las que salió de Louis Vouitton y ya en su lugar descanso mostró un armario llenó de bolsas de Victoria Secret y otras reconocidas marcas.

La caleña les prometió a sus seguidores que más adelante les mostraría todo lo que compró y confesó que no se pudo resistir a las compras. Además, en medio de risas, aseguró que estando en Louis Vuitton, le dijo al vendedor que por favor no le mostrara más bolsos porque ella no tenía control.