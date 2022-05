La Segura aclaró todo sobre su situación sentimental

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en redes sociales como 'La Segura' habilitó recientemente la famosa dinámica de preguntas para responder cualquier interrogante que tuvieran sus seguidores, quienes no perdieron oportunidad para indagarle sobre su aspecto emocional actual.

En comienzo, le preguntaron si había alguna atracción entre ella y su mejor amigo Javier Cardona, a lo que ella confirmó que no, que son como hermanos y que aunque muchos creen que hay algo emocional detrás, no es así "ustedes ven cosas donde no las hay", añadió la joven luego que les dijeran que veían miradas y comportamientos muy comprometedores entre ellos.

Posteriormente le preguntaron en términos climáticos si "continuaba con el verano" a lo que esta respondió que no y que por fortuna para ella ya había llegado el invierno. Tras esto, también confesó que emocionalmente se sentía muy bien, muy feliz y muy tranquila, porque al parecer, está dándose una nueva oportunidad en el amor con un misterioso hombre.

Luego aprovechó el tema emocional para dar su punto de vista sobre las relaciones a distancia sosteniendo que para ella pueden funcionar, siempre y cuando la comunicación se mantenga y los sueños sigan o sean en común. También habló sobre las mujeres que quieren ser infieles.

Desde mi prspectiva está mal mami, está mal, si quiere desordenarse, sepárese, ¿cómo así que cómo se frena? o frena lo uno o frena lo otro, uno no puede colgarse de dos palos, prostitutica si no.

La caleña también aprovechó su dinámica de preguntas para referirse a su estado de salud, donde ha venido evidenciado una progresiva recuperación tras varios meses bastante delicada, donde incluso quiso tomarse una pausa en sus contenidos digitales. Dio un parte de tranquilidad diciendo que aunque fue muy tortuoso en comienzo, ya comienzan a verse los frutos de sus tratamientos médicos.

Otras confesiones de La Segura

Posteriormente habló sobre los planes que hizo este finde, donde la tranquilidad primó. "fui a una finca fui a cenar, tomé vinitos en la casa con mi música favorita, vi películas (mentiras, creo que la película no la vi) en fin, la pasé muy rico".

Culminó la dinámica de preguntas confesando que se irá con su grupo de amigo a un tour por Europa. La Liendra, Dani Duke, Javier Cardona y otros reconocidos influencers la acompañarán en este paseo. Este paseo, también lo hará en compañía de su mamá y este será su regalo del Día de la Madre para ella, como reconocimiento a sus cuidados, amor y entrega incondicional.

