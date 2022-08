¡Fin a los rumores! La Segura aclara si se va a casar o no

Este miércoles los internautas fueron testigo de uno de los momentos más románticos de Natalia Segura, más conocida como La Segura, y fue cuando el influenciador uruguayo Ignacio Baladán decidió pedirle oficialmente que se convirtiera en su novia y lo hizo con complicidad de unos amigos y sellando su pacto de amor con un anillo.

Quizás por ese último detalle es que algunos internautas quizás se confundieron y comenzaron a afirmar que la influenciadora colombiana se va a casar, por esa razón La Segura salió este jueves a aclarar dicha información en su cuenta oficial de Instagram asegurando que incluso ha visto noticias en las que aseguran que ella se va a casar.

La caleña afirmó que no se va a casar, o por lo menos no por ahora, agregando que el video que publicó ella y su pareja deja claro que ellos son novios ya que apenas llevan saliendo aproximadamente tres meses y medio.

“O sea yo he visto, se los juro, noticias rarísimas, raras, raras, raras, he visto personas que han dicho que me voy a casar, en qué momento, yo creo que el video es demasiado claro, amigos, yo llevo con nachito saliendo, literalmente desde el primer momento, tres meses y medio, más o menos y apenas somos novios”, dice La segura.

Posteriormente mostró el anillo que le regaló Ignacio aclarando que no es un anillo de compromiso y que ninguno de los dos están obligados a cargarlo siempre, esto con el fin de que cuando las personas la vean a ella o al chef sin el anillo, no comiencen a decir que acabaron su relación o su noviazgo va mal, además mostró algunos detalles del anillo que le regaló su novio.

“Lo primero es que esto es un hermoso detalle que me dio ‘mi pollito precioso’ y este es un detalle que él me dio cuando me pidió que fueramos novios, la semana pasada y este dice ‘ignacio’ y en la parte de abajo tienen como una piedrita brillantita y dice la fecha en la que nos conocimos, él tiene uno que dice nati y que dice también la fecha, pero de una vez les digo, amigos no es un anillo de compromiso, no estamos obligados a cargarlo siempre”, detalló la inflluenciadora en el video.