Felipe Saruma mostró fotos inéditas de su paseo a Punta Cana

Las vacaciones se terminaron para la familia de Andrea Valdiri y la de su esposo, quienes disfrutaron de unos merecidos días llenos de mucha adrenalina y mucho amor entre ellos.

Y es que Felipe Saruma decidió hacerle un excéntrico regalo a la mamá de Andrea Valdiri, su esposa, para que disfrutara de unos días en Punta Cana, pero no lo hizo para ella sola, sino que además se llevó a sus papás y también a su esposa.

Y aunque el viaje al parecer terminó, todos pasaron momentos llenos de mucha adrenalina también, es por eso que las más recientes fotografías de Andrea Valdiri y de Felipe Saruma en redes sociales dejaron a más de uno con la emoción al cien por ciento, sobre todo porque sus seguidores pudieron ver fotos inéditas de sus mejores momentos.

En la cuenta de Instagram de Felipe Saruma se dejó ver en varios momentos junto a su familia, sus padres y su suegra, pero la imagen que más llamó la atención fue una imagen donde aparece junto a su esposa, Andrea Valdiri donde aparecen juntos y muy felices.

“Disfrutando en Punta Cana con lo más importante”, escribió el influenciador en su cuenta de Instagram donde dejó ver su galería de fotos familiares. Y es que, si algo destaca en la relación que tiene Felipe Saruma y Andrea Valdiri, es el amor que ambos sienten por su familia.

¿Y el resto de las Valdiri?

Sin embargo, en redes sociales ha circulado mucho la pregunta de por qué el resto de las hermanas Valdiri e incluso la hermana menor de Felipe Saruma no hicieron parte del viaje familiar. Y aunque no ha habido respuestas sobre esto por parte de Felipe Saruma o su esposa, Andrea Valdiri, lo cierto es que algunos de los miembros de la familia han dejado claro que no siempre deben ir juntos a todo.

Y es que vale la pena destacar que fue Felipe Saruma quien sorprendió a su suegra y que luego Andrea Valdiri le dio muchas más sorpresas que probablemente hacen parte de los más de cien regalos que ella le prometió a su mamá de cumpleaños de forma individual.