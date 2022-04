Esta fue la respuesta de Will Smith luego de ser vetado de los Óscar

Hace dos semanas, el reconocido actor Will Smith se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que golpeara a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Óscar.

Ante el comportamiento de Smith, la Academia de Hollywood decidió tomar medidas drásticas y anunció que Will quedaba vetado de todos los eventos que se organicen durante los próximos 10 años.

Tras la decisión de la Academia, el actor estadounidense no se quedó callado y por medio de un breve comunicado remitido por su representante medios de comunicación estadounidense, aseguró que respeta la decisión que han tomado.

Cabe mencionar que esta medida no le afecta al actor si llega a ser nominado y en dado caso, simplemente la Academia no le permitirá ingresar a las premiaciones.

Esta semana, Will Smith renuncio a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. También se dio a conocer que el actor ya se había disculpado públicamente con Chris Rock y toda la Academia.

Al día siguiente de lo ocurrido en la ceremonia de los Óscar, por medio de su cuenta oficial de Instagram, Smith se pronunció.

“Chris, me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría pedir disculpas a la Academia”, concluyó.