La reacción de Mateo Carvajal tras las críticas por besar a su hijo

Luego de que el pequeño Salvador pasara unos días junto a su madre, la presentadora, Melina Ramírez, quien además celebró su cumpleaños en compañía de él y de parte de su familia, ahora le tocó el turno al papá.

No dejes de ver: Mateo Carvajal relató la peor imprudencia de Salvador con Melina

Y es que el deportista Mateo Carvajal es el padre del pequeño, con quien también se nota que pasa días increíbles y que se emocionan mutuamente al estar juntos, pese a que debe separarse de su mamá, pues el deportista y la presentadora no tienen una relación desde hace mucho tiempo.

Por eso, Mateo Carvajal en sus historias de Instagram dejó ver el emotivo encuentro con su hijo y todo el amor que le tiene y le expresa al verlo.

además, dejó ver lo fluido que el niño habla y todo lo que hace cuando están juntos. Pero además grabó un video donde aparece dándole muestras de amor y uno que otro beso en su boca, sin gran novedad, solo un gesto de amor y paternidad.

Pero al parecer esto no fue del agrado de las personas que siguen al deportista, quienes no pensaron dos veces para dejarle mensajes internos asegurando que el gesto estaba muy mal visto y que debería no hacerlo, pero más allá de la acción, al parecer el problema era que su hijo y el son varones y eso no está bien visto, según la persona que le dejó el mensaje.

Te puede interesar: Mateo Carvajal mostró las jocosas propuestas que le hicieron sus seguidoras

Ante esto, Mateo Carvajal decidió responderle a la persona publicando su comentario y además dándole golpes al celular como gesto de molestia, pero también de lo que para él pareció extraño al justificarse o pensar que tenía razón por sus palabras.