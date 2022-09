La emotiva reacción de los perros de Darío Gómez al ver su foto

Los perros del cantante Darío Gómez, quien lamentable falleció el pasado 26 de julio tras haber sufrido un colapso súbito en su hogar, según se informó en un comunicado de la clínica, conmovieron a miles de los fanáticos del artista.

A través de la cuenta de Instagram del fallecido músico, la cual suma más de 700 mil seguidores, se compartió un video en el que se mostró a sus mascotas reaccionando al ver al artista en una fotografía, la cual ubicaron a su altura.

Sus perros reaccionan al ver la foto del cantante

Una vez los perros la ven comienzan a ladrar, a mirar el cuadro y a acercarse a él.

“Los animales son lo más agradecido de este mundo, tan indefensos, tan frágiles. Yo sé lo mucho que extrañan a su amo, ser maravilloso que los ama desde el cielo, y sé que él se da sus escapaditas para verlos y saludarlos. Beethoven y Abril”, se escribió en la descripción de la publicación.

Tras la revelación, miles de seguidores reaccionaron y decenas de ellos comentaron al respecto, donde muchos confesaron lo mucho que extrañan al cantante y lo tristes que siguen tras su partida.

“¿Dónde estás papá?", "Él estaba ahí, ellos lo percibieron, los animales es lo más lindo que hay en este mundo", "Imposible no llorar", "Awwwwwww", "El rey está con ellos , ellos lo piden oler y sentir el nunca los abandonara, así como cuida a su familia cuida a sus cachorros, que belleza", "Muy triste perder nuestros seres queridos y más ellos que no pueden expresar lo que sienten", "Qué dolor, ellos son únicos", "Por Siempre Dario Gomezz", "Qué lindo lo mejor de todo es que ellos si tienen el don de poderlo ver cuando los visita", "Lloré, el rey vive y vivirá siempre", "Ellos aun sienten la ausencia del maestro a veces me pregunto por qué Dios se lleva a las personas buenas cuanta falta haces maestro", "Dios qué belleza de animalitos es otro regalo de Dios ellos su compañía su lealtad para con uno únicos e irremplazables él los cuidará desde el cielo", "qué belleza los animales son lo más hermoso, ojala los que estén a cargo de ellos, los cuiden tanto como el, y si no yo encantada los adoptaría", "ay qué triste, ay el Rey mi idolo", "Ay nooo", "Hermosos cachorros su angelito los cuida siempre", "Tan hermosos", "Que triste y aún tan difícil de creer", "Hermosuras de Dios", "Mil bendiciones", "Ellos son únicos y fieles", "Sin duda el mejor amigo del hombre son los perro, más amor y respeto por los animales aquí demuestran lo frágiles y fieles que son”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

