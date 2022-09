La divertida reacción de Cintia Cossio a una broma de su esposo Jhoan López

El creador de contenido colombiano, Jhoan López, quien recientemente se sacó los trapitos al sol con su esposa, reveló un divertido momento que pasó junto a Cintia Cossio al hacerle una broma que muchos consideraron bastante graciosa.

Jhoan acompañó a su esposa a hacer una diligencia a la notaría y pensó en le inocentada mientras esperaba. La broma se trataba de limpiarse los besos de su esposa cada vez que se los diera en la boca.

Bastó con una sola limpiada de boca para que Cintia reaccionara de una forma muy particular y usando palabras bastante fuertes, pues incluso recordó que, en la intimidad, a Jhoan no le da asco su esposa y con la broma pareciera que eso cambió.

“Tan bobo… chimba de pelao, chimba. ¿Sí lo viste ma? Dizque limpiándose la hijuep*** boca porque le di un beso, tan guev**, pues perdón ayy […] Te di un beso e hiciste mmmmm. No pues lo babeé. Me chupa la arepa, pero no le puedo babear la jeta” dijo la influencer mostrándose muy molesta.