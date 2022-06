La reacción de Adhara ante los lamentos de Andrea Valdiri

La creadora de contenido y bailarina profesional Andrea Valdiri es una de las influenciadoras que se caracteriza no solo por su sensualidad y humor, sino también por ser una madre amorosa y consentidora con sus pequeñas hijas.

En esta ocasión, Andrea Valdiri enseñó por medio de sus redes sociales un tierno momento en el que se le ve compartir con su hija menor Adhara, quien recientemente cumplió su primer añito de vida.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de ocho millones de seguidores, la creadora de contenido compartió el video que inicialmente había grabado para TikTok en donde se le ve acostada en su cama junto a la pequeña Adhara. Según se puede notar, quien graba el audiovisual es el esposo de Valdiri, Felipe Saruma.

La influenciadora le quiso hacer creer a la pequeña que estaba adolorida para ver cuál sería su reacción. Claramente la mujer esperaba que su bebé la consintiera, pero esto no fue así, pues lo único que hizo Adhara fue pegarle una palmada en su rostro, como cualquier otro bebé hubiera hecho, pues como todos sabemos, los pequeños no suelen medir su fuerza al momento de realizar algún movimiento.

“Un abracito, me duele, (lamentos) un abrazo, me duele… ¡Ay! Me metió las pestañas en el ojo”, se le escucha decir a Andrea segundos antes de que Adhara le de un manotazo.