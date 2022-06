Cintia Cossio reveló con sugerente foto la prenda que no usa

No es la primera vez que Cintia Cossio aparece en redes sociales sin filtros a hablar sobre situaciones o momento íntimos de su vida, es por eso que esa clase de contenido es la que el público está acostumbrado y les gusta ver.

De ahí a que uno de sus videos más recientes en su cuenta de Instagram mostrara sin pena y sin filtros su agenda del día y todo lo que le tocaba hacer en un día laboral y cargado de trabajo y reuniones. Pero, le dio un toque especial y decidió mostrar que antes de salir a reuniones, ella hace sus necesidades y además que no lleva ropa interior. Sí, no usa ningún tipo de prenda en la parte inferior de su cuerpo y lo contó con la mayor normalidad del mundo.

Este video no sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales porque ella es muy original en su contenido y siempre a su estilo muestra esos momentos o detalles de su vida, pero lo cierto es que sí hubo quienes no pensaron que ella fuera a generar este tipo de contenido, pero también la felicitaron porque puede ser considerada una moda entre algunas mujeres de no llevar prendas interiores en su día a día.

En el video se puede ver cómo la influenciadora y generadora de contenido para mayores de edad mostró que estaba en un baño, pero también que después de sus prendas de vestuario no había nada más que la protegiera.

Cintia Cossio más allá

Pero con este contenido también dejó ver ese rol de madre que la caracteriza también porque en más de una ocasión ha dejado saber que su hijo es pieza importante de su vida y la razón de muchas de sus acciones y proyectos.

Por ejemplo, contó que se encuentra junto a su esposo construyendo junto a su equipo de trabajo una escuela para unos niños y que además están en labores para que unos 70 pequeños puedan ir a San Andres a conocer el mar. Esto la tiene muy feliz, sobre todo porque más allá de los roles por los que se ha destacado en redes sociales ha decidido hacer muchas cosas más por quienes no han tenido oportunidades y de inmediato esto generó comentarios positivos a su favor.

Además, se dejó ver junto a su hijo, con quien tiene una relación para juicio de sus miles de fanáticos, muy hermosa y entregada y que además deja ver ese rol de madre que cumple al ciento por ciento y que la pone para muchos como un ejemplo a seguir.

