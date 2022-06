Tatán Mejía sorprendió con acrobacia en su motocicleta al ritmo de Shakira

Tatán Mejía actualmente hace parte de MasterChef Celebrity, donde ha logrado con esfuerzo, dedicación y mucha creatividad sorprender a los tres expertos de gastronomía y jurados del reality Jorge Rausch, Nico de Zubiría y Chris Carpentier, quienes en las instancias finales estarán mucho más exigentes.

El participante se ha posicionado como uno de los favoritos por parte de los televidentes, quienes en redes sociales expresan su cariño y favoritismo por el motociclista profesional, pues Tatán aparte de su participación en la competencia es reconocido por las personas como uno de los mejores en su disciplina.

Tatán es uno de los motociclistas profesionales más talentosos y reconocidos de Colombia, este manizaleño ha logrado conquistar múltiples campeonatos y reconocimientos a lo largo de su carrera profesional, pues práctica este deporte desde que tenía seis años.

Por eso recientemente sorprendió al subir en sus historias de Instagram el momento en el que hizo una difícil pirueta sobre una de sus motocicletas, pues la acrobacia consiste en levantar la moto y andar sobre la rueda trasera, un reto donde el equilibrio y la fuerza son fundamentales.

Asimismo, Tatán colocó un fragmento de la última canción de la cantante barranquillera Shakira "Te felicito" donde dejó un fragmento sobre las motos.

Lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti. Fue el fragmento usado por el reconocido motociclista.