La picante equivocación de Laura Barjum con su novio que la hizo sonrojar

Actualmente Laura Barjum enamora y encanta con su belleza y talento todas la noches de los fines de semana en la competencia musical Factor X, donde ha acaparado la atención de los televidentes con su gran personalidad y su calidez humana con los participantes.

La exreina siempre se ha caracterizado por ser una mujer sencilla y que demuestra gran empatía por las otras personas, muestra de ello fue su reciente proyecto "Bye Bye Bullying by Laura Barjum" con el que busca combatir el matoneo en los colegios, pues desde su experiencia al ser una víctima de bullying sabe de la importancia de erradicar un problema que ataca a millones de jóvenes alrededor del mundo.

Aparte de su gran calidez humana, la presentadora también posee un gran sentido del humor, el cual se ve plasmado en su contenido en redes sociales, donde la mujer ha sacado más de una sonrisa a sus millones de seguidores, muchas veces en compañía de su pareja el periodista Diego Sáenz o de su familia.

La pequeña confusión de Laura Barjum con Diego Sáenz

Recientemente Laura compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un divertido video en el que junto a su novio mostraron la importancia de la buena comunicación, pues plasmaron una hipotética situación en la que Diego se encontraba haciendo un arreglo en el techo de su casa, cuando de repente le pide a Laura que le alcance una de las herramientas que están debajo de él.

El problema es que Diego no le explica que necesita en sí, si no que le hace un gesto con su boca, el cual al parecer Laura no le entendió, pues ella se imaginó que su novio estaba proponiéndole una picante situación, pero en realidad él estaba tratando de señalar la herramienta que necesitaba que le alcanzara.

Por eso dicen que lo más importante en una relación es la comunicación.

Los divertidos comentarios que recibió la pareja por la situación del video

Sus seguidores no dejaron pasar por desapercibido el divertido video y aprovecharon la caja de los comentarios para escribirle divertidos mensajes a la pareja, en donde le dijeron a la presentadora que tenía que controlarse y otros expresaron su decepción con Diego por desaprovechar oportunidades como esas, comentarios que estaban haciendo alusión a la supuesta situación.

"Laura contrólese; Las tijeras para desatornillar… Un clásico; Le dan pan al q no tiene dientes; Si él se niega ... lo veo mal; No le veo fallas a su logica... quien va a pensar que necesitas unas tijeras para el bombillo; Yo pensé que estaban practicando la del techo; uno coge lo que este más cerca; me encanta esta pareja; Laura eres un hit". Fueron algunos de los divertidos comentarios por parte de sus seguidores.

